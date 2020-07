Riapre Disneyland Paris tra restrizioni e posti limitati

Parigi, 15 lug. (askanews) - Dopo 4 mesi riapre Disneyland Paris, ma cambia il modo di accedere e vivere il grande parco di divertimenti. Le modalità di riapertura seguono le indicazioni del governo francese e delle autorità sanitarie e sono state discusse con il CSE (Comité Social et Economique).Imposti limiti, obblighi e restrizioni. L'attenzione continua ad essere rivolta alla salute e alla sicurezza degli ospiti e dei cast members (dipendenti Disney), visto che la destinazione ritorna ad accogliere gli ospiti. A partire da una limitazione degli ingressi giornalieri, che richiederà la prenotazione obbligatoria della visita per monitorare il flusso degli ospiti.Alcune esperienze come la Parata Disney Stars on Parade e lo spettacolo serale Disney Illuminations, sono al momento rimandati. Gli incontri con i Personaggi saranno sospesi ma non mancherà nei Parchi una nuova modalità di incontro per deliziare gli ospiti. Tutte le esperienze tra cui, le aree gioco e il face painting, saranno momentaneamente indisponibili.Inoltre, il servizio fastpass sarà sospeso per permettere l'organizzazione della fila d'attesa delle attrazioni. Ai Cast Members e ai visitatori, dagli 11 anni compiuti, è richiesta in maniera obbligatoria la mascherina all'interno di tutto il Resort.