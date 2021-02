Acquaroli (Regione Marche): "CDP ci ha dato fiducia in una fase delicata"

Il commento del Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ad Affaritaliani.it

"È una giornata molto importante, perché avviene in una fase della nostra Regione molto delicata: tra il sisma e la pandemia e tutto quello che è accaduto con gli istituti di credito che caratterizzavano il sostegno alle imprese marchigiane (e che negli anni hanno consentito alle nostre imprese di diventare industrie e di conquistare i mercati mondiali). Ad oggi c'era un vuoto ed è importante il fatto che Cassa Depositi e Prestiti venga ad Ancona, nelle Marche, a cercare un rapporto col territorio e con i nostri imprenditori, a voler interloquire con le istituzioni e con gli enti locali, per recuperare il gap infrastrutturale, quello immateriale e nei riguardi dei nostri ospedali e delle nostre scuole, si mette a disposizione non solo col suo capitale, ma volendo stabilire un rapporto. Questo è sicuramente un grande segnale positivo e anche di fiducia in un momento in cui, purtroppo, la nostra regione sta attraversando un momento piuttosto duro".