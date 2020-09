Assemblea Confimprese 2020, Riganti: “Libro e librerie godono di buona salute”

Francesco Riganti, Direttore Marketing in Mondadori Retail, ha dichiarato ad Affaritaliani.it: “Abbiamo attraversato un momento difficile condiviso da tutto il settore, già il fatto che oggi si sia svolta in presenza significa una ripresa. Rappresento il settore del libro e delle librerie che oggi gode di buona salute. Le persone hanno riscoperto l’amore per i libri durante il lockdown. Il digitale rappresenta un’opportunità, oggi la tecnologia è un abilitatore. Noi come Mondadori abbiamo sviluppato progetti lungo il lockdown, uno chiamato “Mondadori storie” con l’intenzione di tener compagnia alle persone chiuse in casa.”

