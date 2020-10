Consiglio (GEA): “dobbiamo rimediare alla carenza di liquidità di questi anni”

Luigi Consiglio, Presidente di GEA-Consulenti di Direzione ai microfoni di Affaritaliani.it: “A causa del Covid hanno sofferto molto i settori del turismo e della moda ma il resto del sistema industria italiana va benissimo. Dobbiamo ora rimediare alla carenza di liquidità che l’industria ha avuto in questi anni, non a causa del Covid, ma a causa della riduzione del credito bancario che ha comportato la riduzione dei progetti. Se si riuscisse infatti a rifinanziare le aziende, mettendo a disposizione degli imprenditori la grande quantità di risparmio con strumenti moderni, avremmo un aumento del PIL industriale del 26% e del PIL generale del 6%. Questo è quello che emerge dallo studio che presentiamo stasera”.

“Le imprese italiane che registrano prestazioni eccellenti sono moltissime" - continua Consiglio - "Il Premio Eccellenze d’impresa nasce proprio per raccontare questa realtà e per diffondere la cultura relativa alle best practice dell’imprenditoria italiana. Nonostante il periodo, le aziende italiane hanno avuto performances eccellenti, come testimoniano i numeri dei campioni presenti qui oggi. La maggiore difficoltà che queste imprese incontrano è quella di far riconoscere il loro ruolo ed i loro meriti all’interno del racconto di un Paese in difficoltà. La nostra locomotiva industriale è in grado di trascinare l’intero paese se sapremo dargli finanza moderna ed in grado di valutare progetti strategici. Interventi legislativi sui nuovi PIR, sulla governance e sulle fiscalità devono essere la priorità per i prossimi interventi governativi”.

