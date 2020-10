Cuzzilla, Federmanager: "I giovani sono il futuro italiano"

“Uno dei momenti importanti è come gestire le risorse che arriveranno dal Recovery Fund, è importantissimo che si trovino pochi capitoli, ma incentivati bene. Come Federmanager stiamo preparando dei progetti per dare al governo tutto il nostro supporto, con Confindustria e con tutte le proposte dei giovani industriali che verranno fuori oggi cercheremo di costruire delle linee comuni. Imprese e manager devono guidare il futuro, devono gestire la crisi. Siamo disposti a fare la nostra parte e cercheremo di dialogare con il governo per incentivare ed aiutare le PMI che, in questo momento, ne hanno molto bisogno, ma devono essere managerializzate. I giovani sono il futuro italiano, dobbiamo impedire la fuga dei cervelli, l’investimento va fato sulla professionalità e sulla digitalizzazione. Tutto quello che possiamo fare lo possiamo fare preparando i nostri giovani al futuro, comprese le donne nel mondo manageriale del lavoro, perché il PIL può aumentare solo con l’introduzione in maniera forte della donne nel mondo del lavoro e su questo cercheremo di fare tutto sia come Federmanager sia come Confindustria."