Di Foggia, Nokia Italia: “Innovazione al centro”

Giuseppina Di Foggia, Amministratore Delegato Nokia Italia, ha evidenziato ad Affaritaliani.it: “Mi fa piacere che il consorzio Elis mi abbia invitato ad aderire al programma di sostegno per l’educazione per le scuole. Tra i miei obiettivi, da quando ho preso in carica l’azienda Nokia Italia, ho proprio quello dell’educazione digitale, sappiamo che in Italia abbiamo un gap dal punto di vista delle infrastrutture digitali, ma ancor di più dell’alfabetizzazione digitale. In Italia Nokia contribuisce allo sviluppo delle infrastrutture costruendo reti di telecomunicazioni fisse e mobili, avendo a diposizione risorse come 1400 tra ingegneri e informatici, 4 linee di ricerca e sviluppo, un centro di innovazione e soprattutto un centro di educazione che eroga corsi sia in modalità tradizionale sia in modalità innovative. È un dovere e un piacere contribuire in tal senso”.



