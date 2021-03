Maldari (Mooney): "con la pandemia grande evoluzione dei pagamenti digitali"

“La prima direttrice di sviluppo dei pagamenti digitali è l’adozione degli strumenti di pagamento cashless. In questo anno di pandemia c’è stata un’evoluzione degli italiani verso questo tipo di pagamenti guidata dall’e-commerce, evidentemente in un anno dove gli acquisti online sono aumentati in maniera considerevole tutti gli strumenti di pagamento di moneta elettronica sono adottati maggiormente dagli italiani che ne hanno fatto un’abitudine quotidiana. Questo ha portato un trascinamento dell’utilizzo degli strumenti cashless anche in contesti non legati all’e-commerce, ad esempio alla ripresa delle attività dopo il periodo di lockdown duro, abbiamo comunque osservato anche nella nostra rete retail un’incremento delle transazioni effettuate tramite strumenti di pagamento digitale. Tutto ciò stimolato dal fatto che l’utilizzo di carte contact less per i pagamenti inferiori a determinate soglie permette di acquistare in modalità molto più veloce e più comoda del passato. - ha dichiarato ai microfoni di Affaritaliani.it Francesco Maldari, General Manager Payment Services & Operations di Mooney – il settore della mobilità è stato particolarmente impattato dal lockdown, infatti in tutti gli ambiti della mobilità il numero di transazioni e di clientela è drasticamente diminuito, ciò nonostante questo settore si sta muovendo per innovarsi. L’innovazione del settore della mobilità passa dalla digitalizzazione che passa ovviamente anche dai pagamenti digitali. Per esempio – continua Maldari – con la nostra controllata myCicero abbiamo sviluppato per il comune di Ancona un progetto sperimentale per la prenotazione degli autobus degli studenti. Questo progetto è stato sviluppato in occasione della riapertura delle scuole, per permettere il mantenimento del numero limite di posti e al contempo prenotare e pagare digitalmente i propri posti sugli autobus. Questo tipo di innovazione la vediamo nei prossimi anni nel mondo della mobilità che si farà sempre più mobilità integrata e che coinvolgerà quindi anche l’intermobilità in tutti i settori: dal trasporto pubblico locale, alla lunga percorrenza. Il governo ha fatto dei passi importati attraverso lo strumento del cashback – conclude Maldari – la pandemia ha portato un maggiore utilizzo degli strumenti di pagamento contacless per vari motivi, sicuramente anche l’iniziativa del cashback ha stimolato l’utilizzo di queste modalità e li stimola per quello che è il gap che l’Italia deve colmare rispetto ad altri paesi, ossia i micropagamenti che gli italiani effettuano ancora oggi in contanti. Questi strumenti che il governo sta stimolando verrà sempre più adottata dalla popolazione italiana, in questo contesto con Mooney abbiamo sviluppato una carta prepagata che ha le funzioni di conto che serve da conto base utile per colmare quel divario in termini di bancarizzazione che ancora in fasce della popolazione italiana è presente.”

Torna all'articolo