Mancinelli (Sindaca di Ancona): "CDP è un importante partner per la città"

"È una concreta opportunità. Sono positivamente impressionata dal fatto che nel colloquio che abbiamo avuto, prima del taglio del nastro, con il dott. Palermo siamo andati subito sull'operativo. Abbiamo già cominciato a prendere in considerazione 3/4 casi interessanti, molto concreti di riqualificazione della città. Cassa Depositi e Prestiti può essere un partner importante non solo perché presta soldi, ma perché può costruire delle operazioni industriali interessanti, sulle quali loro sono disponibili e hanno molta esperienza. Quindi questo taglio già molto operativo ci dice che questa sede non sarà una sede di mera rappresentanza. Sarà una struttura operativa che ci consente di avere più vicino uno strumento potentissimo come CDP, che non è solo un contenitore di tanti soldi, ma è anche giacimento di professionalità, competenze, esperienza e relazioni. Quando un asset di questo tipo 'si mette a disposizione di un territorio' è una bella giornata".