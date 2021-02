Moda: -26% in 2020 a 72,5 mld, rallenta discesa in I trim -18,4%

Milano, 22 feb. (askanews) - Un 2020 da dimenticare per il settore tessile-moda in Italia, colpito duramente dalla pandemia Covid. Secondo Confindustria Moda, il fatturato è sceso del 26% a 72,5 miliardi di euro, nonostante il recupero del quarto trimestre chiuso con una flessione del 20%. Particolarmente colpite le aziende di piccole e medie dimensioni"In un anno drammatico, il dinamismo delle nostre imprese ci ha permesso di confermare il nostro ruolo strategico", ha detto il presidente, Cirillo Marcolin, commentando il saldo commerciale pari a 17,4 miliardi di euro che fanno della Moda, il primo contributore alla bilancia commerciale del Paese fra le tre F (Fashion, Food, Forniture) del Made in Italy.Nei primi mesi del 2021 si registra un trend simile, con un calo del fatturato del 18,4%, ma con una ulteriore contrazione delle perdite. Per il secondo trimestre è atteso un calo circa il 10%. Il vero e proprio recupero è previsto a partire dal terzo trimestre del 2021, con una decisa accelerazione nel quarto, nell'ipotesi però di un'avanzata diffusione del piano vaccinale. Per tornare ai livelli pre-Covid bisognerà aspettare il 2022.