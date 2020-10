Pompili, Sopra Steria: “Puntare su innovazione e talenti”

Stefania Pompili, Chief Executive Officer Sopra Steria Italy, ha sottolineato ai microfoni di Affaritaliani.it: “Il capitale umano è centrale. Le aziende hanno l’obbligo di supportare il sistema scuola in tutto quello che possono per trasferire ai ragazzi le necessità delle aziende e per supportare il loro percorso di crescita”.

Torna all'articolo