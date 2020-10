Renda (Caffè Borbone): “Il premio conferma l’andamento positivo dell’azienda”

Massimo Renda, Presidente di Caffè Borbone, che ha fondato nel 1996, ha commentato ad Affaritaliani.it: “Questo riconoscimento è un giudizio esterno molto importante di una giuria di altissimo livello che ha confermato l'andamento positivo della nostra azienda. Un valore aggiunto non da poco. Caffè Borbone è caratterizzata da un grande dinamismo e una buona conoscenza del mercato il quale, essendo in forte e continua evoluzione, va gestito giorno per giorno con la prontezza e il coraggio di affrontare qualsiasi esigenza e problematica dovessero nascere. La nostra azienda ha sempre avuto la capacità di essere avanti rispetto alle evoluzioni del mercato. Nei prossimi due anni completeremo la penetrazione profonda del mercato italiano. Noi produciamo caffè, un prodotto tipicamente italiano, e se un'azienda produttrice di questo prodotto non è forte in Italia, ha ancora meno chance di essere forte all’estero. Completata quest’operazione, cominceremo ad affrontare l’estero in modo organizzato e organico. Si tratta di un fronte enorme che bisogna studiare e su cui è necessario intervenire evitando di essere dispersivi e con un fronte di conquista troppo ampio".

