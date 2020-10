Walter Ruffinoni, CEO NTT DATA EMEA & Italia, ha introdotto ad Affaritaliani.it: “Il COVID ha portato all’accelerazione di alcuni fenomeni, come l’adozione di tecnologie digitali. La sfida del futuro è combinare i vantaggi del lavoro in remoto (produttività a +15%, taglio dei costi a -20%, diminuzione attrition) e in presenza. Serve ripopolare gli uffici, tornare a un contatto e ripartire”.

