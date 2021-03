Vaccino anti-Covid. Picchi (MultiMedica): "Al Museo 500 vaccini al giorno"

Valeria Picchi, Direttore Operativo del Gruppo MultiMedica, ha parlato così ai microfoni di Affaritaliani.it:

"È un dovere che tutti gli erogatori della sanità in questo momento hanno nei confronti della popolazione italiana - ha detto la Dott.ssa Picchi a riguardo dell'impegno di MultiMedica sul fronte vaccini -, è una grande opportunità che viene data a tutti coloro che in questo momento possono aderire alla campagna di vaccinazione. Multimedica insieme al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia usufruisce di questi spazi importanti per accogliere giornalmente 500 tra dipendenti del personale scolastico e insegnanti che verranno vaccinati con vaccino AstraZeneca. Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì e saremo operativi almeno fino al 30 aprile. Per organizzare questo genere di percorsi è necessario avere molto spazio, soprattutto in un momento come questo dove è fondamentale garantire il distanziamento ed evitare qualsiasi tipo di assembramento. Alle volte nelle strutture ospedaliere non si è nella condizione di creare questi percorsi, quindi poter disporre di spazi così ampi consente di garantire una maggior sicurezza e quindi tutela di tutti coloro che accedono al percorso."

"In questo momento - ha continuato il Direttore operativo di MultiMedica a riguardo delle previsioni sulle tempistiche di immunizzazione del territorio -, e sulla base dei vaccini che sono stati consegnati, stiamo cercando di rispondere rapidamente a quelle che sono le richieste delle istituzioni. Tutto dipende dagli approviggionamenti e dalle tipologie di vaccini che si hanno a disposizione”.

