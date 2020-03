Previsioni meteo per giovedì 05 marzo 2020

Nord: Annuvolamenti a carattere sparso, più compatti a ridosso dei rilievi prealpini con qualche locale fenomeno sul Triveneto. Temperature in rialzo, massime tra 12 e 15. Centro: Residua instabilità tra dorsale e versante adriatico con piogge sparse. Clima più asciutto altrove. Temperature in aumento, massime tra 13 e 18. Sud: Nubi irregolari tra Campania, Molise e Puglia con locali piovaschi, in estensione serale verso i settori tirrenici di Calabria e Sicilia. Temperature in ascesa, massime tra 15 e 20.