Previsioni meteo per martedì 12 maggio 2020

Nord: Tempo instabile con nuovi rovesci e temporali a iniziare dal Nordovest e in estensione in giornata ai restanti settori, fenomeni localmente forti. Temperature poco variate, massime tra 21 e 26. Centro: Parzialmente soleggiato o velato con ampie schiarite, qualche nube in più su alta Toscana e Sardegna. Temperature stazionarie, massime tra 22 e 27. Sud: In prevalenza soleggiato salvo, il transito di qualche innocuo annuvolamento medio alto stratificato. Temperature in lieve aumento, massime tra 23 e 28.