Previsioni meteo per mercoledì 29 aprile 2020

Nord: Molte nubi, con piogge e locali acquazzoni, anche a carattere temporalesco nelle ore pomeridiane, su gran parte delle regioni. Temperature in calo, massime tra 15 e 20. Centro: Innocue velature in un contesto soleggiato al mattino; qualche piovasco in arrivo in serata fra Toscana, Lazio ed aree appenniniche. Temperature stabili, massime tra 18 e 23. Sud: Cieli sereni o poco nuvolosi, salvo qualche sterile velature di passaggio; qualche nube in più in Campania. Temperature in rialzo, massime tra 20 e 24.