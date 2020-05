Previsioni meteo per venerdì 22 maggio 2020

Nord: Tempo buono e soleggiato; tendenza al peggioramento serale a partire dalle Alpi con acquazzoni e qualche temporale. Temperature in locale rialzo, massime comprese tra 25 e 30. Centro: Cieli sereni o velati su tutte le regioni con clima asciutto. Temperature in ulteriore lieve aumento, specie sulle Tirreniche; massime comprese tra 25 e 30. Sud: Cieli sgombri da nubi per l'intera giornata, al più qualche innocua velatura di passaggio. Clima asciutto. Temperature stazionarie, massime comprese tra 23 e 27.