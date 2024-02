Husky un lifestyle completo tutto made in Italy per la MFW

C’era una volta una giacca da caccia così famosa che il suo nomefaceva subito pensare a trapuntature e colletto in velluto...Quella giacca c’è ancora, e non è più sola.Torna alla Milano Fashion Week Husky, lo storico brand compagno dellepasseggiate a cavallo della Regina Elisabetta e di tutta la Royal Family, e lo fa con tante novità per lei e per lui.Alla presentazione esclusiva nello show room accolti da Saverio e Alessandra Moschillo hanno partecipato Michela Persico,Eva Bolognesi, Julio Cruz,Agata Patrizia Saccone con vari personaggi del mondo della moda e spettacolo oltre i vari giornalisti del fashion che hanno visionato il brandindossato da varie modelle. E il nuovo mondo, quello firmato da Moschillo, che spazia dal debuttonella maglieria al sartoriale,dall’homewear alla pelle, quelloracchiuso nella collezione Fall Winter 2024-2025, vede anchel’introduzione di sciarpe, coperte, mantelle, poncho, mantelle contasconi, tutti in filati pregiati.Un lifestyle completo e tutto made in Italy che si vestedell’eccellenza delle materie prime e della sartorialità dellelavorazioni, della creatività che rigenera la tradizione e del lussodella maglieria in cashmere. E’ proprio il cashmere il filo rosso chelega cappe e mantelle, maglie maschili e pull da donna che sonoun prodigio di artigianato fra trecce, calature, maglie doppiate edinserti. Un filo di cashmere unisce il pret-à-porter al debutto dellacollezione HomeWear, con coperte nella più nobile delle materie. Esono ancora in cashmere giacche e cappotti alla base dei nuovitotal look sartoriali, con tagli a vivo, ma anche piumini e gilet staccabilida mettere sotto il giubbotto o da usare singolarmente.

Servizio realizzato da Nick Zonna