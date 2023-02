BWT Alpine F1 Team ha svelato l’A523, la monoposto per la stagione 2023 del Campionato del Mondo FIA di Formula 1,

Forte del percorso compiuto, essendosi classificata al quinto posto nel 2021 e al quarto posto nel 2022, Alpine affronta il 2023 con l’obiettivo ambizioso di proseguire la sua ascesa verso i vertici della classifica nell’ambito del piano delle 100 gare.

L’A523 è una significativa evoluzione dell’A522, che nell’interstagione è stata sottoposta ad uno sviluppo radicale, portato avanti congiuntamente dai dipartimenti di progettazione e dai team tecnici delle sedi di Enstone nel Regno Unito e di Viry-Châtillon in Francia.

La sua livrea è ancora una volta il risultato di un design inedito, che abbina il mitico blu di Alpine con l’esclusivo rosa del Title Partner BWT. Durante la serata, la scuderia ha anche confermato il design invertito completamente rosa della monoposto che correrà i primi tre Gran Premi della stagione nel Bahrain, in Arabia Saudita e Australia.

Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault, e Laurent Rossi, CEO di Alpine, erano presenti per svelare la monoposto e riaffermare gli obiettivi ambiziosi e la strategia connessa alla presenza di Alpine in Formula 1, in linea con il piano Renaulution del Gruppo Renault.

BWT Alpine F1 Team ha anche presentato i due piloti che indosseranno i suoi nuovi colori nel 2023. Al suo quarto anno nel team, Esteban Ocon sarà affiancato dal compatriota Pierre Gasly, ufficializzato lo scorso ottobre. La storia di questi due uomini che si ritrovano in questa fase della loro carriera è incredibile: entrambi sono cresciuti in Normandia e si sono incontrati per la prima volta come giovani piloti in erba all’età di nove anni. Da allora, Esteban e Pierre ne hanno fatta di strada fino ad essere vincitori di Gran Premi e ora si ritrovano insieme nell’unica Marca francese della Formula 1.

Otmar Szafnauer inizia il suo secondo anno a capo del team, dopo averlo guidato al quarto posto del Campionato Costruttori nel 2022. Otmar è stato affiancato da Matt Harman, Direttore Tecnico, che ha presentato la filosofia dell’A523, entrando nel dettaglio della maggiore collaborazione tra le sedi di Enstone (telaio) e Viry-Châtillon (gruppo propulsore) per ottimizzare il pacchetto proposto.

Esteban e Pierre hanno affrontato un’intensa preparazione, prima di svelare le sfide di un calendario che prevede ventitré gare. Entrambi hanno effettuato i primi giri con l’A523, in una giornata di riprese promozionali, lunedì, a Silverstone. Condivideranno un’altra volta il volante la settimana prossima nelle prove prestagionali nel Bahrain, prima della prima gara, in programma il 5 marzo a Sakhir.

Laurent Rossi, CEO di Alpine: «Svelare ufficialmente la monoposto della prossima stagione mi riempie sempre di grande orgoglio. Da quando Alpine si è ritrovata sulla griglia della Formula 1 nel 2021, sono stato entusiasta dei progressi incessantemente realizzati, passo dopo passo. Noi di Alpine siamo fondamentalmente animati da un desiderio di competizione, che è radicato nell’eredità dell’azienda e che resterà al centro dei nostri progetti nel motorsport per tanti anni. Vorrei congratularmi con i team di Enstone e Viry, sotto la direzione di Pat, Matt e Bruno, per lo straordinario lavoro effettuato a livello di progettazione e realizzazione della magnifica A523. Ora siamo tutti impazienti di vederla all’opera. Sono orgoglioso di aver affidato ad Esteban e Pierre il compito di rappresentare la Marca Alpine come piloti ufficiali nel 2023. Dovranno guidare la scuderia con professionalità in pista, ma non solo, contribuendo al tempo stesso a raggiungere i nostri obiettivi. Alpine è in forte crescita e sono certo che continuerà così.»

Otmar Szafnauer, Direttore della scuderia: «Il periodo che precede una nuova stagione di Formula 1 è spesso ricco di emozioni e aspettative. È stato fantastico raggiungere i nostri obiettivi con un meritatissimo quarto posto nel Campionato Costruttori nel 2022. È stata una tappa importante del piano delle 100 gare stabilito da Laurent ad inizio stagione. Ci restano un po’ meno di 80 gare per compiere la missione e sono orgoglioso di condurre la scuderia in quest’avventura. L’obiettivo del 2023 è semplice: dobbiamo almeno terminare in quarta posizione e farlo in modo molto più convincente. Con questo intendo: più piazzamenti sul podio, più punti e meno ritiri che dipendono dalle nostre azioni. Ho grandi aspettative nei confronti di tutti i membri del team, compresi Esteban e Pierre: vorrei che lavorassero in stretta collaborazione e raggiungessero i migliori risultati.»

Esteban Ocon, pilota di BWT Alpine F1 Team: «Non vedo l’ora di cominciare questa nuova stagione con BWT Alpine F1 Team per il quarto anno con la famiglia di Enstone e Viry. Abbiamo compiuto grandi progressi nel 2022 e tutti, in Francia e nel Regno Unito, hanno lavorato sodo per sviluppare la monoposto del 2023. Sono impaziente di continuare la traiettoria ascendente iniziata l’anno scorso e di poter provare a fondo la monoposto nei test prestagionali. La livrea è fantastica, si distingue assolutamente e sono sicuro che farà un effetto incredibile in pista. Ho lavorato alacremente quest’inverno per essere pronto fin dall’inizio della stagione. Mi sento in ottima forma e chiaramente sono già pronto a riprendere il volante!»

Pierre Gasly, pilota di BWT Alpine F1 Team: «Che sensazione fantastica essere ufficialmente presentato come pilota di BWT Alpine F1 Team. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova fase della mia carriera e scoprire il potenziale dell’A523 e ciò di cui è capace durante le prove prestagionali, dove continuerò familiarizzare con il team. Avendo avuto un assaggio dell’A522 a fine 2022, sono davvero entusiasta nel vedere tutti gli sviluppi apportati dalla scuderia all’auto di quest’anno e ciò che il futuro ci riserva con Alpine. È fantastico vedere la dedizione di tutti i membri di Enstone e Viry al lavoro che svolgono quotidianamente per andare sempre avanti e non vedo l’ora di cominciare ad aiutare il team a raggiungere i nostri obiettivi di quest’anno. »