Dacia rivoluziona il nuovo Duster, più tecnologico e sostenibile

Il Nuovo Duster di Dacia, segna un'evoluzione significativa nel segno della tecnologia avanzata e della sostenibilità, rimanendo fedele al DNA robusto e all'appeal outdoor del marchio.

La piattaforma CMF-B, introdotta in precedenza su modelli come Sandero e Logan, e ora adottata dal Duster, rappresenta il fulcro della strategia di innovazione di Dacia. Questa piattaforma non solo aumenta lo spazio interno senza modificare le dimensioni esterne del veicolo, ma migliora anche significativamente la dinamica di guida. L'ottimizzazione delle barre antirollio riduce il rollio del veicolo, migliorando la stabilità in curva, mentre le nuove impostazioni di smorzamento e pneumatici garantiscono una risposta più precisa sotto diverse condizioni di guida.

Un design più deciso e sostenibile

Il design di Nuovo Duster è stato completamente rinnovato. Mantenendo la robustezza che lo caratterizza, il nuovo design enfatizza linee tese e una forma più imponente, con una protezione perimetrale che include materiali innovativi come il Starkle®, composto da fino al 20% di materiali riciclati, visibili grazie alla loro texture particolare che elimina la necessità di verniciatura aggiuntiva.

Motorizzazioni rispettose dell’ambiente

Nuovo Duster introduce opzioni di motorizzazione ibrida che rispecchiano l'impegno di Dacia verso la sostenibilità. Il modello HYBRID 140 è particolarmente notevole, permettendo una guida quasi totalmente elettrica in città. In aggiunta, il modello ECO-G 100 continua a offrire la possibilità di utilizzare il GPL, riducendo ulteriormente le emissioni di CO2.

Tecnologia e comfort

Il comfort interno è stato notevolmente migliorato grazie alla nuova disposizione degli spazi che offre più larghezza per i passeggeri e un maggiore spazio di carico. La tecnologia non è da meno, con l'introduzione di un nuovo sistema multimediale con display touchscreen da 10,1”, navigazione connessa e aggiornamenti software via FOTA, oltre a soluzioni per la connettività avanzata e la ricarica wireless per dispositivi mobili.

Sicurezza e assistenza alla guida

Il pacchetto di assistenza alla guida di Nuovo Duster è estremamente completo, includendo funzioni come la frenata automatica di emergenza, il riconoscimento dei cartelli stradali, e l'assistenza al parcheggio. Questi sistemi aiutano a mantenere la sicurezza e a migliorare l'esperienza di guida quotidiana.

Con queste caratteristiche, il Nuovo Duster si posiziona come un leader nel suo segmento per l'offerta di un rapporto qualità/prezzo senza precedenti, dimostrando che è possibile avere un veicolo tecnologicamente avanzato, sostenibile e accessibile.