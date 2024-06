Dodge Day 2024: passione e motori sul lago di Garda

Le rive del Lago di Garda a Lazise, Italia, sono state invase da oltre 120 straordinarie vetture Dodge, che hanno preso parte al "Dodge Day 2024".

Questo evento speciale è stato organizzato dall'associazione culturale "Dodge Challenger Team Italia", una delle più grandi comunità di appassionati di Dodge in Italia, e ha attirato oltre 300 partecipanti, tutti accomunati da una passione autentica per le iconiche muscle car americane.

L'evento ha visto la partecipazione speciale di Ida Zetterström, Brand Ambassador di Dodge Europe, pilota NHRA Top Fuel e Campionessa Europea Top Fuel 2023. Ida è arrivata a Lazise a bordo di una splendida Dodge Challenger SRT® Hellcat Red Eye, ricevendo un caloroso benvenuto dai fan italiani. La sua presenza ha aggiunto un tocco di eccellenza e adrenalina all'evento, rendendo la giornata ancora più memorabile.

L'evento non si è limitato a una semplice esposizione di auto. I fan presenti hanno avuto l'opportunità di partecipare a uno speciale progetto di comunicazione di Dodge Europe, che vedrà il suo culmine nel prossimo episodio della web series "IN//OUT - Stagione 2", in uscita su YouTube e sui canali social del brand nelle prossime settimane. La serie documenterà l'evento, permettendo ai fan di tutto il mondo di vivere l'emozione del Dodge Day 2024.

Durante l'evento, Ida Zetterström ha interagito con i fan, scattando foto, firmando autografi e condividendo momenti divertenti. In riconoscimento del suo impegno e della sua passione, Ida è stata nominata membro onorario del Dodge Challenger Team Italia dal consiglio direttivo dell'associazione. Questo gesto ha sottolineato il legame forte e genuino tra la comunità italiana e il brand Dodge.

Uno dei momenti clou della giornata è stata la spettacolare parata di tutte le vetture presenti, guidata dalla Dodge Challenger SRT® Hellcat Redeye Green Sublime di Ida. Le foto di questa parata, che ha percorso le strade tortuose che costeggiano il Lago di Garda, sono state un successo sui social media. Sul canale Instagram di Dodge Europe, le immagini hanno totalizzato oltre 40.000 like, aumentando notevolmente la visibilità del brand e attirando nuovi follower.

Luca Vernoli, Head of Marketing Communication per Dodge & Ram Trucks in Enlarged Europe, ha commentato: "Le communities di appassionati di Dodge in Europa hanno un enorme potenziale inesplorato in termini di comunicazione del marchio e rappresentano un'opportunità efficace per costruire e mantenere una conversazione diretta con i nostri clienti, sia online che durante eventi come il Dodge Day italiano. Siamo molto orgogliosi del lavoro svolto con i nostri partner per supportare questa giornata speciale e non vediamo l'ora di incontrare presto altre Brotherhood of Muscle in tutta Europa."

L'evento di Lazise ha dimostrato quanto sia forte e vivace la comunità degli appassionati di Dodge in Italia. La combinazione di splendide vetture, la presenza di una campionessa del calibro di Ida Zetterström e l'entusiasmo dei partecipanti hanno reso il Dodge Day 2024 un evento unico e indimenticabile. La giornata ha messo in luce non solo la passione per le muscle car americane, ma anche l'importanza di creare momenti di connessione e condivisione tra il brand e i suoi fan.

In un panorama automobilistico sempre più competitivo, eventi come il Dodge Day 2024 svolgono un ruolo cruciale nel rafforzare il legame tra il marchio e i suoi clienti. La possibilità di interagire direttamente con i rappresentanti del brand e di vivere esperienze uniche al volante delle vetture Dodge crea un senso di appartenenza e lealtà che va oltre la semplice transazione commerciale.

Mentre il sole tramontava sul Lago di Garda, le vetture Dodge tornavano lentamente verso casa, lasciando dietro di sé un ricordo indelebile e un'esperienza che i partecipanti porteranno nel cuore per molto tempo. Il Dodge Day 2024 ha rappresentato un momento di celebrazione della passione automobilistica, della comunità e della forza del brand Dodge in Europa.

Con la promessa di nuovi eventi e iniziative in arrivo, i fan di Dodge possono aspettarsi ancora più momenti entusiasmanti in futuro. La Brotherhood of Muscle è più forte che mai, pronta a scrivere nuovi capitoli nella storia delle muscle car americane in Europa.