La Nuova MINI John Cooper debutta alle 24 ore del Nürburgring

Gli appassionati di automobilismo e i fedeli del marchio MINI attendono con impazienza il debutto della nuova MINI John Cooper Works.

Questo atteso evento avverrà durante la 24 Ore del Nürburgring, una delle competizioni di resistenza più impegnative al mondo. La gara, che si terrà dal 1° al 2 giugno 2024, metterà alla prova piloti e team su uno dei circuiti più iconici e difficili: la Nürburgring-Nordschleife.

La nuova MINI John Cooper Works, alimentata a benzina, sfoggerà un camuffamento unico progettato dal MINI Design Team, richiamando i classici colori rosso e bianco delle storiche Mini da corsa degli anni Sessanta. Questo debutto rappresenta una pietra miliare significativa, celebrando l'impegno di MINI verso l'innovazione e l'heritage.

In un tributo alla storica vittoria della Mini Cooper S al Rally di Monte Carlo del 1964, la vettura da corsa presenterà il logo "37", commemorando i 60 anni da quel trionfo. La nuova MINI John Cooper Works, sviluppata per eccellere in velocità e agilità, sarà disponibile sia in versione benzina che completamente elettrica.

La MINI John Cooper Works #317 sarà schierata dal team privato Bulldog Racing nella categoria SP 3T, soprannominata "MINI John Cooper Works PRO", una fusione tra design iconico e affidabilità con l'esperienza collaudata in pista. Accanto a essa gareggerà la MINI John Cooper Works #474 nera con cambio manuale, già protagonista sul podio nella scorsa edizione della 24 Ore del Nürburgring.

Mentre l'attesa cresce, i fan di MINI possono aspettarsi una spettacolare dimostrazione delle capacità della nuova MINI John Cooper Works in una delle vetrine più prestigiose del motorsport mondiale.