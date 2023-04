Mercedes Eqe Suv la tecnologia incontra la versatilità

Mercedes lancia Eqe Suv, la versione più versatile di Eqe Berlina, che spicca per la sua dinamicità, innovazione e spaziosità.

È più compatta di Eqe Berlina (le dimensioni esterne sono pari a 4.863/1.940/ 1.686 millimetri) e può contare su di un’autonomia di 590 km. L'equipaggiamento di serie comprende l'Attention Assist, il sistema di assistenza alla frenata attivo, il sistema antisbandamento attivo, il pacchetto parcheggio con telecamera per la retromarcia assistita e il sistema di rilevamento automatico del limite di velocità. Eqe Suv adotta una sofisticata progettazione termica con pompa di calore di serie.

Il sistema opera in modo molto efficiente: il calore residuo della trazione elettrica e della batteria ad alto voltaggio può essere impiegato per riscaldare l'abitacolo. Così facendo si riduce il consumo di corrente della batteria da destinare al riscaldamento, incrementando l'autonomia. Altra funzione confortevole ed efficiente è la preclimatizzazione. Per recuperare energia, il guidatore non ha bisogno di premere il pedale del freno, ma può di fatto guidare con 1 solo pedale. Infatti Eqe Suv, grazie al sistema di assistenza Eco, decelera automaticamente anche per frenare quando si avvicina ad altri veicoli che la precedono, e prosegue fino all'arresto, ad esempio ai semafori. Per aumentare ulteriormente l'autonomia, il motore elettrico sull'asse anteriore può essere completamente disaccoppiato grazie alla cosiddetta Disconnect Unit. Questo intelligente sistema di separazione è completamente automatico e interviene in funzione della situazione di marcia e della potenza richiesta.