Nissan X-Trail Mountain Rescue, nato per il soccorso alpino

Nissan presenta la X-Trail Mountain Rescue, una versione adattata del crossover X-Trail progettata per le operazioni di soccorso in montagna.

Le modifiche includono cingoli da neve al posto delle ruote, una barella al posto dei sedili posteriori e uno spazio per un medico. All'esterno, è stato aggiunto un portapacchi su misura con una barella rigida, pale da neve, sirena, barra luminosa lampeggiante e luci extra. La vettura è più alta di 23 cm rispetto alla versione standard, con pedane laterali per facilitare l'accesso.

La X-Trail Mountain Rescue evidenzia il sistema di trazione integrale e-4ORCE di Nissan, con motori elettrici per ogni asse e un sofisticato controllo della forza motrice e del Torque Vectoring. Questo sistema regola rapidamente la potenza motrice su singole ruote in risposta a cambiamenti di aderenza, garantendo prestazioni e controllo ottimali in varie condizioni.

La vettura supporta la campagna Ride Responsibly in località sciistiche europee, con cartelli digitali che monitorano la velocità degli sciatori. La X-Trail Mountain Rescue sarà esposta a Cervinia. Coralie Musy, Vice President di Nissan, ha sottolineato l'innovazione di questa iniziativa per evidenziare i vantaggi del sistema e-4ORCE e promuovere un comportamento responsabile tra gli appassionati di sport invernali.