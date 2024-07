Nuova DACIA Spring: la rivoluzione elettrica accessibile

La Nuova DACIA Spring si è presentata con un design rinnovato e tecnologie innovative, pronta a confermarsi come la city car elettrica più accessibile del mercato.

Lanciata nel 2021, la Spring è rapidamente diventata una delle auto elettriche più vendute, con oltre 150.000 unità immatricolate nel mondo, e oggi si evolve ulteriormente per rispondere alle esigenze della mobilità moderna.

Un design che colpisce

La Nuova Spring sfoggia un look robusto e moderno, ispirato all’ultima generazione del Duster. Le linee essenziali e definite, insieme alla firma luminosa a “Y” nelle luci diurne anteriori e posteriori a LED, conferiscono alla vettura un aspetto solido e distintivo. Disponibile in sei diverse tinte, tra cui le nuove Beige Safari e Rosso Mattone, la Spring si distingue anche per i cerchi da 15” e gli sticker contemporanei sui paraurti, soprattutto nella versione Extreme.

Interni digitali e pratici

Gli interni della Spring sono stati completamente ridisegnati per offrire una maggiore qualità e praticità. La plancia orizzontale integra un cruscotto digitale personalizzabile da 7” e un grande display multimediale da 10” nei livelli di allestimento superiori. I materiali e i colori sono stati scelti con attenzione per garantire un ambiente fresco e modulare, in linea con la filosofia DACIA di contenimento dei costi senza sacrificare la qualità.

Prestazioni e efficienza

Sotto il cofano, la Spring offre due motorizzazioni:

Motore da 65 CV (48 kW) : Disponibile a partire dall’allestimento Expression e nella versione Extreme, permette di passare da 0 a 100 km/h in 13,7 secondi, offrendo un’accelerazione fluida e una guida dinamica.

: Disponibile a partire dall’allestimento Expression e nella versione Extreme, permette di passare da 0 a 100 km/h in 13,7 secondi, offrendo un’accelerazione fluida e una guida dinamica. Motore da 45 CV (33 kW): Ideale per l’uso urbano, disponibile nell’allestimento Expression.

La batteria compatta da 26,8 kWh assicura un’autonomia di 225 km, perfetta per gli spostamenti quotidiani e per i giri fuori porta. Con un consumo energetico inferiore ai 13,5 kWh/100 km per la versione da 65 CV e ai 14,1 kWh/100 km per quella da 45 CV, la Spring si distingue per la sua efficienza.

Ricarica pratica e veloce

La Nuova Spring offre diverse opzioni di ricarica:

Ricarica domestica : Dal 20% al 100% in meno di 11 ore.

: Dal 20% al 100% in meno di 11 ore. Wallbox da 7 kW : Ricarica completa in 4 ore.

: Ricarica completa in 4 ore. Caricabatterie in corrente continua da 30 kW (opzionale): Ricarica rapida dal 20% all’80% in 45 minuti.

Innovazioni tecnologiche

La Nuova Spring introduce il sistema di frenata rigenerativa in modalità “B”, che massimizza la decelerazione e la rigenerazione dell’energia durante la frenata, migliorando ulteriormente l’efficienza energetica. Inoltre, la funzione V2L (Vehicle to Load) consente di utilizzare l’auto come fonte energetica per dispositivi esterni, come monopattini o barbecue elettrici.

La Spring è equipaggiata con i più recenti dispositivi di assistenza alla guida, tra cui la frenata automatica d’emergenza, il riconoscimento della segnaletica stradale, il rear parking assist, e il sistema di monitoraggio dell’attenzione del conducente. Inoltre, il sistema Media NAV Live, disponibile nell’allestimento Extreme, include un touchscreen da 10”, navigazione connessa, e funzionalità Apple CarPlay™ e Android Auto™ wireless.

La Nuova DACIA Spring rappresenta un significativo passo avanti nel mondo delle auto elettriche, combinando un design accattivante, prestazioni migliorate e un’accessibilità economica senza precedenti. Perfetta per la città e versatile per i giri fuori porta, la Spring è l’auto ideale per chi cerca una soluzione di mobilità a zero emissioni, dimostrando che l’innovazione può essere alla portata di tutti.