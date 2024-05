Nuova MINI Cooper: semplicità, carisma e innovazione

La quinta generazione della MINI Cooper è sinonimo di semplicità e carisma, mantenendo le proporzioni tipiche del marchio e introducendo un design minimalista con innovazioni digitali.

Il nuovo modello è caratterizzato da un’imponente griglia frontale e da interni coinvolgenti, combinando tradizione e modernità.MINI introduce due nuovi motori benzina per la Cooper: il modello C con un motore a tre cilindri da 115 kW/156 CV e il modello S con un motore a quattro cilindri da 150 kW/204 CV. Entrambi i motori offrono prestazioni eccellenti e l’iconico go-kart feeling del marchio. "Power of Choice" permette ai clienti di scegliere tra modelli completamente elettrici e quelli con motore a combustione, mantenendo le prestazioni tradizionali e il suono caratteristico.

Gli interni, ispirati alla Mini classica, presentano un nuovo volante, un display OLED rotondo e un cruscotto rivestito in tessuto bicolore. Il MINI Operating System 9 e le nuove MINI Experience Modes offrono un’esperienza d’uso coinvolgente, con opzioni di personalizzazione innovative come la possibilità di impostare una propria foto come sfondo del display.

Gli esterni della MINI Cooper presentano un design puristico con una silhouette compatta, evidenziando le superfici chiare della carrozzeria. La nuova griglia ottagonale e le luci diurne a LED orizzontali contribuiscono a definire il look distintivo del veicolo.La sicurezza è migliorata con 12 sensori a ultrasuoni e sistemi di assistenza alla guida avanzati. La funzione Safe Exit avverte gli utenti della strada in avvicinamento prima dell’apertura della porta, mentre il pacchetto MINI Navigation offre supporto con visualizzazione 3D e Augmented View.

La nuova MINI Cooper è disponibile in quattro versioni di allestimento: Essential, Classic, Favoured e JCW, ciascuna con diverse opzioni di personalizzazione per verniciature e rivestimenti interni. Le nuove varianti di allestimento offrono un’ampia gamma di opzioni, inclusi design ottimizzati dei cerchi in alluminio.Con la quinta generazione della MINI Cooper, il marchio continua a combinare il massimo piacere di guida con un’impronta ecologica minima, mantenendo il suo status cult e offrendo un’esperienza unica e innovativa.