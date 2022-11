Nuova Peugeot 408, fascino unico e inaspettato

Postura felina, fascino da Fastback, efficienza ed elettrificazione intelligente sono le principali caratteristiche della nuova Peugeot 408.

Le linee sono affilate, la calandra è in tinta carrozzeria per integrarsi perfettamente con il frontale. Il paraurti posteriore, dal taglio rovesciato conferisce al profilo un aspetto deciso. La 408 poggia saldamente sulle grandi ruote da 720 mm di diametro su particolari cerchi da 20 pollici. Con una lunghezza di 4,69 m ed un passo di 2,79 m, Nuova Peugeot 408 presenta una seconda fila di sedili straordinariamente spaziosa, con uno spazio per le ginocchia di ben 188 mm. Anche il bagagliaio è di dimensioni generose, con un volume di 536 litri che, con gli schienali dei sedili posteriori abbattuti, può raggiungere 1.611 litri. L'altezza è di 1,48 m e questo migliora l'efficienza aerodinamica. Grazie a 6 telecamere e a 9 radar, i sistemi di assistenza alla guida garantiscono tranquillità e sicurezza.

Intervista - Giulio Marc D'Alberton Responsabile <Comunicazione Peugeot

La gamma di motorizzazioni di Peugeot 408 comprende due versioni ibride plug-in da 180 e 225 CV e una versionePureTech a benzina da 130 CV. Tutte e tre vengono abbinate di serie ad un cambio automatico EAT8 a 8 rapporti. La vettura debutterà sul mercato all'inizio del 2023. “In Peugeot crediamo che la vita migliori quando vi si aggiunge un po' di ritmo. E con il suo look unico, l'innovativo stile proprio del mondo delle Fastback e sapiente eleganza, Nuova 408 è l'espressione perfetta della filosofia e dell'inventiva del Marchio - dichiara Linda Jackson, CEO del Marchio Peugeot-. Inaspettata sotto ogni punto di vista, Nuova 408 è stata progettata per gli amanti dell'auto e della vita, che desiderano liberarsi dagli schemi tradizionali e sono alla ricerca di un piacere responsabile. Racchiude tutte le esigenze tecnologiche di Peugeot – grande efficienza ed esperienza digitale di altissimo livello - e tutte le emozioni che derivano da una guida istintiva e da un viaggio sereno". Nuova Peugeot 408 sarà disponibile in 6 colori.