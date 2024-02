Rafale, apre una nuova era del Design Renault

Audace ed inedito si presenta nuovo Renault Rafale, all’avanguardia per la motorizzazione E-Tech Full Hybrid 200 cv, tanto performante quanto efficiente, ma anche per il ricorso ai materiali riciclati.

Nuovo Renault Rafale è un SUV coupé che sarà commercializzato in primavera 2024. “Nuovo Renault Rafale, veicolo centrale della Renaulution, è il simbolo della nostra crescita del mix e della nostra legittimità a rivolgerci ad ogni tipo di clientela. Con il suo design accattivante, da SUV coupé da vivere intensamente, offre un piacere di guida inedito, grazie alle motorizzazioni ibride e al telaio di riferimento, in cui gli ingegneri Renault hanno messo tutta la loro passione e know-how” commenta Fabrice Cambolive, CEO della Marca Renault.

La nuova Renault Rafale è lunga circa 4,70 metri, ha una capacità di carico di 530 litri. e un motore a benzina a 3 cilindri da 1.2 litri da 130 CV abbinato a due motori elettrici. Il primo eroga 50 kW, 70 CV, con una coppia che arriva a 205 Nm. A tutto questo si aggiunge la potenza della batteria agli ioni di litio da 2 kWh/400V. Il secondo dei due motori elettrici è di tipo Hsh (High-voltage Starter Generator) da 25 kW con una coppia di 50 Nm ed è dedicato all’avviamento del motore termico ed al cambio marce della trasmissione con innesto a denti senza frizione, che le consente di muoversi all’80% del tempo in città in modalità elettrica e di risparmiare fino al 40% di carburante. Calandra sportiva, così come le linee posteriori, capaci di farsi notare con il tetto spiovente che evidenzia le linee dinamiche di questo modello e la firma ottica che aumenta l’impronta su strada.

La nuova Renault Rafale è dotata di cerchi che arrivano a 20”, cinque saranno le colorazioni disponibili. Anche sul nuovo SUV coupé transalpino ritroviamo il sistema a quattro ruote sterzanti 4Control Advanced. All’interno i sedili sportivi sono in Alcantara riciclata al 61%. Caratteristico il tetto panoramico in vetro opacizzante Solarbay, in grado di oscurarsi attraverso un pulsante specifico sulla plafoniera. Una grande attenzione è stata riservata ai rivestimenti, con la nuova Rafale che utilizza in anteprima mondiale ardesia e sughero colorato nell’abitacolo. È infine ampia e funzionale la dotazione degli Adas, con 32 dispositivi di assistenza alla guida.