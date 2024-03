Renault Scenic E-Tech: l'auto elettrica per le Famiglie

Renault Scenic E-Tech Electric, svelata al Salone IAA Mobility di Monaco nel Settembre 2023, segna l'ingresso di Renault nel segmento delle auto elettriche dedicate alla famiglia,

con un occhio di riguardo alla sostenibilità e al comfort. Vincitrice del premio Auto dell'anno 2024, questa vettura si propone come soluzione ideale per chi cerca un'alternativa elettrica senza compromessi per i viaggi familiari.

Design e Innovazione

La Scenic E-Tech Electric si distingue per un design che fonde eleganza e funzionalità, mantenendo le linee iconiche che hanno reso celebre il modello originale. L'interno, spazioso e accogliente, è stato concepito per garantire il massimo comfort a tutti i passeggeri, con soluzioni innovative come il tetto panoramico Solarbay e l'abitacolo arricchito da tecnologie all'avanguardia, inclusa l'integrazione di Google attraverso il sistema multimediale OpenR Link.

Caratteristiche Tecniche e Autonomie

La Scenic E-Tech Electric offre due configurazioni di motore: una da 125 kW (170 cv) con 280 Nm di coppia e una più potente da 160 kW (220 cv) con 300 Nm. La presenza di due capacità di batteria, 60 kWh per un'autonomia fino a 430 km e 87 kWh per raggiungere i 625 km, assicura una versatilità adatta a ogni esigenza di mobilità, con la possibilità di effettuare ricariche rapide fino a 150 kW.

Produzione Sostenibile e Localizzata

Assemblata nello stabilimento Ampere ElectriCity di Douai, Francia, la Scenic E-Tech Electric sottolinea l'impegno di Renault nella produzione locale e sostenibile, con oltre il 54% dei componenti prodotti a meno di 100 km dallo stabilimento. Questa scelta si traduce in una minore impronta carbonica e sostiene l'economia circolare, con il 90% della massa del veicolo riciclabile.

Test Drive nella Provincia di Malaga

Il nostro test drive nella provincia di Malaga ha messo in evidenza la guidabilità dinamica e il comfort di marcia della Scenic E-Tech Electric. Le strade variegate della regione hanno dimostrato l'adattabilità del veicolo a diverse condizioni di guida, con la batteria da 87 kWh che ha garantito un'autonomia impressionante, in linea con le specifiche dichiarate. La capacità di ricarica rapida ha inoltre permesso brevi soste per "rifornire" l'auto, rendendo i viaggi lunghi più agevoli.

Pro e Contro

Pro:

Design accattivante e sostenibile.

Ampia autonomia e flessibilità di ricarica.

Comfort e tecnologie avanzate per l'abitacolo.

Contro:

La rete di ricarica rapida può variare a seconda delle regioni, influenzando la praticità dei lunghi viaggi.

Il prezzo d'ingresso, nonostante gli incentivi, rimane un investimento significativo.

La Renault Scenic E-Tech Electric emerge come una solida proposta nel panorama delle auto elettriche per la famiglia, offrendo un mix vincente di design, sostenibilità, tecnologia e autonomia. La sua prestazione nel nostro test drive a Malaga conferma la sua idoneità per le esigenze di mobilità delle famiglie moderne, facendola distinguere come un'opzione di valore nel segmento elettrico.