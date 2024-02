Volkswagen lancia ID.7 Tourer: la rivoluzione elettrica

Volkswagen fa un grande passo avanti nel mondo dell'automotive elettrico con il lancio della ID.7 Tourer, una delle prime wagon elettriche della classe media superiore.

Questo nuovo modello promette di rivoluzionare il concetto di viaggio, combinando l'ampio spazio interno e la capacità di carico con un'autonomia impressionante e una ricarica rapida, per rispondere alle esigenze sia dei viaggiatori frequenti che dei clienti aziendali.

La ID.7 Tourer si distingue per la sua capacità di ospitare comodamente cinque persone, offrendo un volume di bagagli che può raggiungere fino a 1.714 litri con due persone a bordo. La nuova batteria da 86 kWh garantisce un'autonomia massima di 685 km, ponendo la ID.7 Tourer all'avanguardia per le lunghe distanze senza necessità di frequenti soste per la ricarica.

In termini di ricarica, Volkswagen non ha trascurato l'efficienza: la ID.7 Tourer può essere ricaricata fino a 200 kW presso le colonnine di ricarica rapida DC, riducendo notevolmente i tempi di attesa. Il comfort a bordo raggiunge livelli superiori grazie al climatizzatore automatico intelligente, ai sedili con funzione di massaggio e climatizzazione e alla nuova app Wellness, che assicura un'esperienza di viaggio rilassante e piacevole.

Volkswagen arricchisce la gamma ID.7 con una proposta che si colloca al vertice delle opzioni elettriche del brand, offrendo un mix perfetto tra funzionalità e sostenibilità. La ID.7 Tourer rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un'alternativa elettrica senza compromessi in termini di spazio e autonomia, confermando l'impegno di Volkswagen verso una mobilità più pulita e avanzata.