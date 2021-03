(Agenzia Vista) Roma, 19 marzo Astrazeneca, Rezza: “Contenti per ok di Ema. Ora bisogna raddoppiare ritmo vaccini” “Siamo estremamente contenti perché prima della sospensione del vaccino astrazeneca avevamo raggiunto un ottimo ritmo e abbiamo avuto una battuta d’arresto. Dobbiamo non solo riprendere le vaccinazioni di prima ma raddoppiare quel ritmo se possibile” sono le parole del Direttore generale della prevenzione presso il Ministero della Salute Giovanni Rezza alla conferenza stampa del Ministero della Salute sugli sviluppi del via libera dell’Ema all’utilizzo del vaccino Astrazeneca. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev