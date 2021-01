(Agenzia Vista) Roma, 14 gennaio 2021 Azzolina: "Crisi scelta difficile da comprendere per cittadini, noi abbiamo dovere di andare avanti" "Come sappiamo queste sono ore molto delicate per la scuola italiana, e in generale, per il nostro Paese e per il mondo. Da ieri il contesto in Italia è ancora un pò più incerto con scelte difficili da comprendere per i cittadini, ma noi abbiamo il dovere di andare avanti". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, nella conferenza stampa per illustrare le iniziative promosse con il Terzo settore e Associazionismo contro la povertà educativa e la dispersione scolastica. 00_39 Facebook Azzolina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev