(Agenzia Vista) Roma, 20 gennaio 2021 Bagarre in Aula Camera su intervento M5S su scostamento, lanci di fogli in Aula. Seduta sospesa Caos nell'Aula della Camera dei deputati durante le dichiarazioni di voto sullo scostamento di bilancio. A parlare è il deputato M5s, Leonardo Donno, che con queste parole fa scattare la protesta delle opposizioni: "Lo dico da partita Iva, da artigiano... Alcuni leader di partito non sanno che vuol dire alzarsi alle sei di mattina". / Camera Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev