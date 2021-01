(Agenzia Vista) Roma, 19 Gennaio 2021 Bagnai (Lega) cita Elio e le storie tese: “Governo dai piedi di balsa che campa sulla menzogna” “Tutti i presidenti lamentano l’assenza di interlocuzione di questo governo. Quale spinta ideale, l’unico ideale era unirsi contro Matteo Salvini. All’arrivo del malloppo è iniziata la corsa della spartizione, anche i fratelli europei non hanno fiducia in voi. Abbiamo di fronte a noi un governo che, citando un altro poeta, ha i piedi di balsa inventore di una storia falsa che campa sulla menzogna”. Così il senatore Alberto Bagnai nel suo intervento in Senato / Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev