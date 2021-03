(Agenzia Vista) Napoli, 04 marzo 2021 Bagnoli, Arcuri: "Non è vero che non si sta facendo nulla" "Se il museo di Città della scienza si dovesse rifare dov'era, il waterfront creerebbe una rottura urbanistica e non solo. Per realizzare l'opera sulla quale centralizzare il resto dell'urbanizzazione e della funzionalizzazione dell'area c'è bisogno che il waterfront si faccia senza soluzione di continuità". Lo ha detto Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia, intervenuto alla tavola rotonda organizzata da Città della Scienza a 8 anni dall'incendio che ne distrusse lo Science Center. Città della Scienza Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev