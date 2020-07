(Agenzia Vista) Puglia, 12 luglio 2020 Bellanova: "In Puglia dobbiamo tornare a scegliere le persone per loro capacità, non per ubbidienza" La Ministra Bellanova: "Noi non stiamo a litigare sulle poltrone. La nostra è una coalizione coesa, che vuole parlare con i pugliesi, presentare un programma concreto, trasparente. In Puglia dobbiamo tornare a scegliere le persone per le loro capacità." Facebook Bellanova Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev