(Agenzia Vista) Bruxelles, 21 gennaio 2021 Bolkestein, De Meo: "Interrompere la procedura d'infrazione contro l'Italia" "Il tema della Direttiva Bolkestein continua a far discutere a livello nazionale ed europeo e soprattutto a far trepidare tantissime imprese che, a causa di un Governo poco chiaro e poco incisivo, non hanno certezza del proprio futuro e sicuramente non sono aiutate a uscire dalla crisi pandemica. Purtroppo alcuni aspetti della direttiva Bolkestein stanno creando criticità ed incertezze per il settore del demanio marittimo che, invece, risulta strategico per tutto il comparto turistico". Così l'eurodeputato di Forza Italia e del Ppe Salvatore De Meo in un videomessaggio. Facebook De Meo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev