(Agenzia Vista) Roma, 19 gennaio 2021 Bonino: "No a fiducia, temo sprecherete occasione Recovery" "Ci serve in questi tempi un Governo forte e responsabile e il suo, mi spiace dirlo, non lo era prima e a maggior ragione non lo sarà domani. Ho sostenuto con grandissima convinzione iniziative condivise in ambito europeo, ma temo che sprecherete questa occasione: è il mio più grande timore perchè lo spreca il Paese, non un governo". Così Emma Bonino, +Europa, nel suo intervento in Senato. Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev