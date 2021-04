Clima, Draghi: Italia bella e fragile battaglia per nostra storia

Roma, 22 apr. (askanews) - "L'Italia, il mio paese, è un Paese bello ma molto fragile. La battaglia per il cambiamento climatico è una battaglia per la nostra storia e per i nostri paesaggi. Dobbiamo inquadrare i nostri sforzi verso la sostenibilità all'interno di un approccio multilaterale efficace e inclusivo".Lo ha detto il presidente del Consiglio, intervenendo al Leader Summit on Climate. Secondo Mario Draghi i piani fiscali per superare la pandemia "offrono un'opportunità unica: possiamo far diventare più verdi le nostre economie" e promuovere una "crescita più inclusiva". Il premier ha poi ricordato che l'Italia quest'anno detiene la Presidenza del G20 e la salvaguardia del nostro pianeta è uno degli obiettivi principali del nostro programma"."Vogliamo agire ora, non avere rimpianti dopo".