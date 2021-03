(Agenzia Vista) Roma, 16 marzo 2021 Commemorazione Moro, Letta: "Il mio impegno politico nasce in Via Fani" "Questo è un momento storico per noi, io non posso dimenticare che i miei genitori mi portarono qui nell'aprile del 1978, avevo 12 anni, e fu un momento per me enorme, durissimo. Io ho imparato l'importanza della politica e che per la politica si può morire qui. Il mio impegno politico è nato qui, in Via Fani, quel giorno. Per il Partito Democratico questo è un momento fondante della Repubblica e del nostro impegno a favore delle Istituzioni." Così Enrico Letta, Segretario del Partito Democratico, in Via Fani nel giorno del 43esimo anniversario dell'attentato ad Aldo Moro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev