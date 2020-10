(Agenzia Vista) Roma, 14 ottobre 2020 Conte in Aula: "Pronto a riferire su misure Covid ma oggi mi attengo a temi relativi a Consiglio Ue" Nell'Aula della Camera dei Deputati le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre: "Oggi mi atterrò unicamente ai temi dell'agenda del consiglio europeo: per rispetto dell'ordine dei lavori il mio intervento sarà solo sull'ordine del giorno del consiglio nonostante ieri al Senato si sia parlato anche di altre questioni. Prendo atto dell'asimmetria del dibattito ma mi atterrò all'ordine dei lavori". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev