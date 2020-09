Conte: non sento esigenza rimpasto di governo, Pd non lo chiede

Roma, 22 set. (askanews) - Nessun rimpasto di governo. Il Pd non lo chiede e Conte non ne sente l'esigenza. Lo ha precisato proprio il premier Giuseppe Conte, a margine della premiazione "Welfare Champion 2020" promossa da Generali."Io sono contento della mia squadra di governo, è una squadra coesa in cui tutti i ministri, in una condizione emergenziale, hanno lavorato con grande impegno. Sono soddisfatto della coesione e dell'impegno dei ministri. Il Pd non pone il tema del rimpasto ma di rilancio dell'azione, su questo ci ritroviamo assolutamente. Non avverto assolutamente l'esigenza di un rimpasto".Sul Mes, Conte ha spiegato: "Non è questione di Mes, il reperimento delle risorse finanziarie è un problema successivo. Prima bisognerà predisporre un piano per rafforzare il sistema sanitario. Dopodiché andremo a vedere quanto costa il piano. Dire ora sì Mes ora no Mes è una questione pregiudiziale. Se e quando si porrà un problema di reperire altre risorse ci porremo il problema e lo risolveremo in Parlamento".