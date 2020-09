(Agenzia Vista) Marche, 12 settembre 2020 Covid, Baccini (Microcredito): “Ripartiamo dall’imprenditoria femminile” “Ripartiamo dall’imprenditoria femminile, grazie anche al Microcredito” queste le parole di Mario Baccini, presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito nel corso del convegno “Women Empowerment: gli strumenti della Microfinanza a sostegno dell’Impresa Femminile e del Territorio” tenutosi a Loreto nelle Marche. Nei giorni scorsi è stato anche inaugurato a Loreto il nuovo sportello per il sostegno al Microcredito per il cittadino. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev