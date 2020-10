(Agenzia Vista) Roma, 24 ottobre Covid, Conte: “Prossime settimane saranno molto complesse. Non abbassiamo la guardia” “Un grazie all’impegno quotidiano degli artigiani, è da questo spirito che il Paese può ripartire. I mesi passati sono stati una prova difficile per il Paese e a causa del ritmo di crescita del contagio le prossime settimane si preannunciano molto complesse. Non potremo quindi abbassare la guardia” queste le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel messaggio trasmesso all’assemblea annuale della Confederazione nazionale artigianato. / Facebook Cna Durata: 01_58 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev