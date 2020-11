Covid, Conte: "Sul territorio nazionale interverremo con alcune specifiche misure, ecco quali"

(Agenzia Vista) Roma, 02 novembre 2020 Nell'Aula della Camera dei deputati le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla situazione epidemiologica e sulle eventuali ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19: "Sul territorio nazionale interverremo con alcune specifiche misure. Tra queste l'autocertificazione per gli spostamenti necessari per comprovata esigenza tra le regioni, l'aumento della didattica a distanza, per le scuole superiori, al 100%, trasporto pubblico locale al 50%, chiusura nel week end dei centri commerciali, chiusura dei musei, delle mostre e della zona video-giochi nei bar e tabacchi". Durata 02_44 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev