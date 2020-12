Covid, da Puurs in Belgio partono i camion con i vaccini per l'Ue

Roma, 23 dic. (askanews) - Sono partiti dalla fabbrica di Puurs, in Belgio, stabilimento produttivo di Pfizer, i primi camion che trasportano il vaccino Pfizer-BioNTech contro il Covid-19, diretti in Europa.Nell'Ue il V-Day simbolico sarà il 27 dicembre, anche in Italia, dove è previsto l'arrivo delle prime 9.750 dosi.A scortare i camion con il prezioso vaccino c'è la polizia. Una volta varcato il confine itaiano le forze dell'ordine accompagneranno la consegna fino all'ospedale Spallanzani di Roma.