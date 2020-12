(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2020 Covid, Fico: "Stretta a Natale? Linee chiare il prima possibile. Io non colpevolizzo italiani" "Io gli italiani assolutamente non li colpevolizzo, credo che i grandi risultati avuti li abbiamo avuti grazie ai cittadini italiani. E' meglio consigliare, usare la responsabilità dei cittadini e poi man mano andare verso altre norme. La folla in strada è folla che rispettava le norme per fare shopping, ma bisogna stare attenti agli assembramenti. Linee chiare il prima possibile su cosa dobbiamo fare a Natale e Capodanno, la chiarezza rende tutto più sicuro, di che morte dobbiamo morire lo sapremo e lo faremo, perché tutti gli italiani sono responsabili nel farlo". Queste le parole del presidente della Camera Roberto Fico, rispondendo alla domanda del direttore dell'Agenzia Vista, Alexander Jakhnagiev, durante il tradizionale scambio degli auguri natalizi con la stampa parlamentare. / Camera web Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev