Covid, in Iran oltre 20.000 morti: dato più alto in Medio Oriente

Roma, 20 ago. (askanews) - L'Iran ha superato la soglia di 20.000 morti da Covid-19. Lo ha annunciato il ministero della Salute, affermando che si tratta del numero di vittime più alto di qualsiasi paese del Medio Oriente finora per la pandemia.Sono 2.444 i nuovi casi di positivi nelle ultime 24 ore, che portano a un totale di oltre 350mila contagiati.E con 153 decessi, il bilancio ufficiale delle vittime è salito a 20.125.L'annuncio è arrivato mentre la Repubblica islamica, che ha lottato sia con la più grande epidemia della regione che con il maggior numero di vittime, ha portato avanti gli esami di ammissione all'Università per oltre un milione di studenti. L'Iran si sta anche preparando per le commemorazioni sciite di massa alla fine di questo mese.Gli esperti internazionali restano sospettosi sul conteggio dei casi dell'Iran. Persino i ricercatori del parlamento iraniano ad aprile hanno suggerito che il bilancio delle vittime è probabilmente quasi il doppio delle cifre riportate ufficialmente, a causa della sottostima, e perché non tutte le persone con problemi respiratori sono state testate per il virus.