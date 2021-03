(Agenzia Vista) Roma, 28 marzo 2021 "Servono ancora le restrizioni, ce lo dicono i fatti. Ma manca poco perché la campagna vaccinale sta andando avanti. Fare polemiche adesso è inutile e dannoso. Non dobbiamo gettare alle ortiche gli sforzi fatti finora, ma continuare a lavorare per garantire più ristori per chi fa maggiori sacrifici". Sono le parole del senatore del Movimento 5 Stelle Ettore Licheri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev