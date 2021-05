Covid, Salvini: in Cdm Lega chiederà di riaprire modello Madrid

Roma, 6 mag. (askanews) - "Se sei fuori dal governo puoi protestare, puoi urlare, puoi presentare mozioni all'ordine del giorno se ti prendi la responsabilità, se fai la scelta coraggiosa di essere dentro al governo puoi incidere, puoi decidere. Al consiglio dei ministri la settimana prossima i ministri della Lega, visto che sono in consiglio dei ministri, porteranno in Cdm la richiesta di riaprire, di ripartire, di lavorare di giorno, di sera al chiuso, all'aperto, dalle 10 del mattino a mezzanotte": lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, durante una conferenza stampa a Terni - trasmessa in diretta Facebook - per presentare la campagna di ascolto del partito in Umbria nel prossimo fine settimana."Abbiamo visto il modello Madrid, dove peraltro hanno votato, che ha stravinto la governatrice di centrodestra che da giugno dell'anno scorso ha tenuto aperte tutte le attività commerciali, bar, ristoranti, negozi fino alle undici della sera, e non c'è stata l'invasione delle cavallette o la strage degli innocenti, c'è stata una situazione è stata difficile ma i dati ormai da un mese sono in costante miglioramento - ha aggiunto - solo il pregiudizio ideologico può tenere ancora chiusi in casa i negozi e gli italiani. Se da un mese fortunatamente aumentao i guariti, diminuiscono i morti e i ricoverati continuare a dire state chiusi... basta".